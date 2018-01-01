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Ломаченко – Линарес: лучшие моменты боя

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Смотрите видеообзор боя Ломаченко – Линарес, в котором украинец одержал непростую победу.
Ломаченко – Линарес: лучшие моменты боя
Ломаченко – Линарес: лучшие моменты боя
Getty Images

В ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке на ринге Madison Square Garden чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) одержал победу в поединке с обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО), отправив его в нокаут в 10-м раунде.

Смотрите видеообзор боя Ломаченко – Линарес:

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, лучшие моменты, видео, бой, бокс
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