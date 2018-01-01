Несостоявшийся соперник Головкина отобрал у Али чемпионский титул

Хайме Мунгуйя избил чемпиона мира в первом среднем весе Садама Али.

Американец Садам Али потерял титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе в поединке с 21-летним мексиканцем Хайме Мунгуйа.

Уже в стартовом раунде чемпион дважды оказался на канвасе, потом упал еще раз в концовке второй трехминутки, а в четвертом раунде после пропущенного левого хука и еще одного нокдауна, и рефери остановил бой.

Напомним, Хайме Мунгуйа мог стать соперником Геннадия Головкина в бою 5 мая, но его кандидатуру забраковали боксерские организации.

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