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Несостоявшийся соперник Головкина отобрал у Али чемпионский титул

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Хайме Мунгуйя избил чемпиона мира в первом среднем весе Садама Али.
Али (слева) проиграл Хайме Мунгуйа (справа)
Али (слева) проиграл Хайме Мунгуйа (справа)
boxingscene.com

Американец Садам Али потерял титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе в поединке с 21-летним мексиканцем Хайме Мунгуйа.

Уже в стартовом раунде чемпион дважды оказался на канвасе, потом упал еще раз в концовке второй трехминутки, а в четвертом раунде после пропущенного левого хука и еще одного нокдауна, и рефери остановил бой.

Напомним, Хайме Мунгуйа мог стать соперником Геннадия Головкина в бою 5 мая, но его кандидатуру забраковали боксерские организации.

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Теги: бокс, Хайме Мунгуйа
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