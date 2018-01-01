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Ты – мега крут: Порошенко поздравил Ломаченко с победой над Линаресом

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера с завоеванием еще одного чемпионского титула.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
BoxingScene.com

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) с победой в титульном бое за пояс WBA в легком весе против Хорхе Линареса (44-4, 27 КО).

"Очень успешная ночь для всех болельщиков бокса. Наш Василий Ломаченко одержал очередную победу на легендарной арене Madison Square Garden, уверенно одолев Хорхе Линареса.

Поздравляем нашего чемпиона! Ты – мега крут!", – говорится в сообщении на странице президента Украины в Facebook.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

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Теги: Петр Порошенко, поздравление, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бой, бокс
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