Ломаченко: Все увидели, что я тоже человек и бываю в нокдауне

Василий Ломаченко прокомментировал то, что оказался на канвасе в поединке с Линаресом.

Украинец Василий Ломаченко с юмором ответил на пресс-конференции после боя с Хорхе Линаресом на вопрос о моменте боя, когда венесуэлец оправил его в нокдаун.

"Теперь будет больше желающих со мной встретиться. Все увидели, что я тоже человек, тоже бываю в нокдауне. Я облегчил работу своим промоутерам в поиске соперников", - сказал Ломаченко.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

Промоутер Боб Арум подтвердил большую вероятность объединительного боя, назвав дату и место следующего боя украинца.

Смотрите также полное видео боя Ломаченко - Линарес.

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