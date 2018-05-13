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Ломаченко – Линарес: статистика ударов

Комментариев: 1
Украинский боксер Василий Ломаченко победил венесуэльца Хорхе Линареса.
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Getty Images

Стала известна подробная компьютерная статистика выброшенных и нанесенных ударов от проекта Compubux по состоявшемуся 12 мая в Нью-Йорке (США) поединку за титул чемпиона мира по версии WBА в легком весе (до 61,2 кг) между венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО) и украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО).

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, статистика ударов, бой, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  13.05.2018, 09:21
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гость
Перевес не большой) а так вроде бы Ломаченко доминировал) может накрутка для реванша)
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