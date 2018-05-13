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Стало известно, когда и где Ломаченко проведет следующий бой

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Вероятно, промоутер организует украинцу объединительный бой.
Боб Арум и Василий Ломаченко
Боб Арум и Василий Ломаченко
boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда украинец Василий Ломаченко вернется на ринг.

По словам Арума, следующий поединок Ломаченко проведет 25 августа в пригороде Лос-Анджелеса в Инглвуде на крытой арене Forum.

Ожидается, что поединок будет объединительным - против чемпиона WBO в легком весе мексиканца Раймундо Бельтрана.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

Смотрите также полное видео боя Ломаченко - Линарес.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, Боб Арум, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.05.2018, 09:17
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гость
Победил конечно красиво)но про травму можно было и не говорить)
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