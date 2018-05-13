Стало известно, когда и где Ломаченко проведет следующий бой

Вероятно, промоутер организует украинцу объединительный бой.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда украинец Василий Ломаченко вернется на ринг.

По словам Арума, следующий поединок Ломаченко проведет 25 августа в пригороде Лос-Анджелеса в Инглвуде на крытой арене Forum.

Ожидается, что поединок будет объединительным - против чемпиона WBO в легком весе мексиканца Раймундо Бельтрана.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

Смотрите также полное видео боя Ломаченко - Линарес.

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