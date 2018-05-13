Стало известно, когда и где Ломаченко проведет следующий бой
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда украинец Василий Ломаченко вернется на ринг.
По словам Арума, следующий поединок Ломаченко проведет 25 августа в пригороде Лос-Анджелеса в Инглвуде на крытой арене Forum.
Ожидается, что поединок будет объединительным - против чемпиона WBO в легком весе мексиканца Раймундо Бельтрана.
Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.
После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.
Смотрите также полное видео боя Ломаченко - Линарес.
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