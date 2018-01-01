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Судьи не давали Ломаченко победу над Линаресом

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На момент остановки боя судейские записки свидетельствовали о равном поединке.
Ломаченко - Линарес
Ломаченко - Линарес
Getty Images

Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

Опубликованные после боя судейские записки показали, что бой был равным - у Джулии Ледерман была ничья 85:85, Робин Тейлор отдавал преимущество Линаресу 86:84, а Стив Вайсфилд с таким же счетом отдавал преимущество Ломаченко.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

Смотрите также полное видео боя Ломаченко - Линарес.

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Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
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