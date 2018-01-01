Линарес: Я хотел продолжать, но судья остановил бой

Хорхе Линарес признался, что ожидал от Ломаченко большего.

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес после боя с Василием Ломаченко во флэш-интервью в ринге признался, что был удивлен ударом по корпусу, после которого упал, а также заявил, что был готов продолжать бой.

"Он удивил меня своей скоростью. Я осознавал, что он будет хорошо двигаться, но не ожидал увидеть такое. Мне удалось попасть, отправить его на канвас и вернуться в поединок. Бой становился интереснее и был очень близким. Но затем он удивил меня этим ударом по корпусу. Я выдержал первый удар, но второй был идеальным.

Когда он попал по корпусу, то я думал, что смогу продолжить бой, я был готов драться, так было в течение всего поединка. Я хотел продолжать бой, продолжить работу, но судья остановил бой. Думаю, что рефери немного поспешил в этой ситуации.

Реванш? Если фанаты этого захотят и Ломаченко даст мне шанс, то я хотел бы получить реванш", - заявил Линарес.

Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

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