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Ломаченко – Линарес: видео боя

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Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса, отправив его на настил ринга в десятом раунде.
Видео боя Ломаченко - Линарес
Видео боя Ломаченко - Линарес
Getty Images

Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, видео боя, видео, бой, бокс
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