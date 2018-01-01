Ломаченко – Линарес: видео боя

Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса, отправив его на настил ринга в десятом раунде.

Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!