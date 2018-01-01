Ломаченко боксировал против Линареса с травмой

Василий Ломаченко получил повреждение руки по ходу боя.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко на пресс-конференции после боя с Хорхе Линаресом признался, что боксировал с травмой, которую получил по ходу боя.

"У меня были небольшие проблемы с рукой после второго раунда. Возможно, это помогло Линаресу сделать бой более интересным", - заявил украинец.

Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

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