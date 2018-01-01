Ломаченко: Я немного заигрался и после шестого раунда немного расслабился

Василий Ломаченко после боя с Линаресом похвалил соперника.

Украинец Василий Ломаченко на пресс-конференции после победного боя с Хорхе Линаресом отдал должное сопернику и его ударам, а также высказал желание провести объединительный бой в легком весе.

"Линарес – очень хороший боксер и выполнял свой план. Он ждал, он контратаковал. Я немного заигрался и после шестого раунда немного расслабился и поверил, что сделал все для победы. Удары Хорхе? Если он посадил меня на пятую точку опоры, то значит его удары были эффективны.

Я не хочу комментировать работу рефери. Если он остановил бой, значит посчитал, что так нужно. Нужно было Хорхе быстрее подниматься и показывать, что он готов продолжать.

Я бы хотел объединить пояса. Я для этого и поднялся в легкий вес, потому что здесь проще организовать объединительные поединки", - отметил Ломаченко на пресс-конференции.

Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно.

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