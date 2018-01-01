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Ломаченко готов дать реванш Линаресу

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Василий Ломаченко не исключил еще одной встречи с Хорхе Линаресом.
Хорхе Линарес - Василий Ломаченко
Хорхе Линарес - Василий Ломаченко
Getty Images

Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно.

"Хочу ли я реванш? Без проблем. Я готов ко всему", - заявил Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Хорхе Линарес
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