Ломаченко: Линарес дал мне еще один урок в боксе

Василий Ломаченко признался, что отец советовал ему больше работать по корпусу.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал в ринге свою победу над Хорхе Линаресом.

"Я счастлив, очень счастлив. Я хочу сказать спасибо всем фанам, хочу сказать спасибо Хорхе Линаресу. Он великий боксер и он дал мне еще один урок в боксе.

Нокдаун в шестом раунде? Это был его лучший удар. Я знал про этот удар в его арсенале, но он был действительно хорош.

Я думал про последние три раунда и я готовился хорошо их провести. У меня было задание от отца – работать по корпусу и я сделал это", - сказал Ломаченко в ринге после боя.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

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