Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Линарес дал мне еще один урок в боксе

Комментариев: 0
Василий Ломаченко признался, что отец советовал ему больше работать по корпусу.
Ломаченко - Линарес
Ломаченко - Линарес
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал в ринге свою победу над Хорхе Линаресом.

"Я счастлив, очень счастлив. Я хочу сказать спасибо всем фанам, хочу сказать спасибо Хорхе Линаресу. Он великий боксер и он дал мне еще один урок в боксе.

Нокдаун в шестом раунде? Это был его лучший удар. Я знал про этот удар в его арсенале, но он был действительно хорош.

Я думал про последние три раунда и я готовился хорошо их провести. У меня было задание от отца – работать по корпусу и я сделал это", - сказал Ломаченко в ринге после боя.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, бокс, Хорхе Линарес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь