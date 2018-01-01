Ломаченко - Линарес: яркие фото поединка

Василий Ломаченко в непростом одержал победу над Хорхе Линаресом.

Украинский чемпион Василий Ломаченко отобрал титул WBA в легком весе у Хорхе Линареса, установив рекорд.

Украинец отправил Линареса в нокаут в 10-м раунде, но и сам побывал в первом для себя нокдауне.

Яркие кадры боя Ломаченко - Линарес смотри в нашей галерее:

Фото - Getty Images

Смотри также видео нокаута Хорхе Линареса.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!