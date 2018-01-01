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Ломаченко - Линарес: яркие фото поединка

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Василий Ломаченко в непростом одержал победу над Хорхе Линаресом.
Ломаченко - Линарес: яркие фото поединка

Украинский чемпион Василий Ломаченко отобрал титул WBA в легком весе у Хорхе Линареса, установив рекорд.

Украинец отправил Линареса в нокаут в 10-м раунде, но и сам побывал в первом для себя нокдауне.

Яркие кадры боя Ломаченко - Линарес смотри в нашей галерее:

Фото - Getty Images

Смотри также видео нокаута Хорхе Линареса.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс, фото, бой
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