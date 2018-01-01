Ломаченко - Линарес: яркие фото поединка
Василий Ломаченко в непростом одержал победу над Хорхе Линаресом.
Украинский чемпион Василий Ломаченко отобрал титул WBA в легком весе у Хорхе Линареса, установив рекорд.
Украинец отправил Линареса в нокаут в 10-м раунде, но и сам побывал в первом для себя нокдауне.
Яркие кадры боя Ломаченко - Линарес смотри в нашей галерее:
Фото - Getty Images
Смотри также видео нокаута Хорхе Линареса.
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