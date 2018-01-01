Ломаченко установил новый рекорд

Украинец завоевал свой третий титул уже в 12-м бою.

Украинский боксер Василий Ломаченко установил рекорд в бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом – он стал чемпионом мира в третьей весовой категории только за 12 поединков. Быстрее, чем любой другой боксер.

Свой первый титул чемпиона мира Ломаченко получил в третьем бою на профессиональном ринге, повторив рекорд тайского боксера Сенсака Муангсурина. Тогда украинец победил Гарри Рассела-младшего в полулегком весе

Чемпионский пояс во втором полулегком весе Ломаченко получил в седьмом поединке, нокаутировав Романа Мартинеса.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

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