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Ломаченко – Линарес: видео нокаута

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Василий Ломаченко отправил Хорхе Линареса на настил ринга в десятом раунде.
Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса
Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса
twitter.com/trboxing

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко покорил новый дивизион, нокаутировав обладателя титула WBA в легком весе Хорхе Линареса.

Венесуэльский боксер оказался на настиле в десятом раунде, досрочно отдав победу украинцу.

Отметим, что сам Ломаченко в боюя с Линаресом побывал в нокдауне. Смотри также видео нокдауна Василия Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, видео нокаута, видео, нокаут, бой, бокс
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