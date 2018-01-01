Ломаченко – Линарес: видео нокаута

Василий Ломаченко отправил Хорхе Линареса на настил ринга в десятом раунде.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко покорил новый дивизион, нокаутировав обладателя титула WBA в легком весе Хорхе Линареса.

Венесуэльский боксер оказался на настиле в десятом раунде, досрочно отдав победу украинцу.

Отметим, что сам Ломаченко в боюя с Линаресом побывал в нокдауне. Смотри также видео нокдауна Василия Ломаченко.

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