Ломаченко отправил Линареса в нокаут и стал чемпионом WBA в легком весе

В воскресенье, 13-го мая, Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Украинец завоевал титул WBA в легком весе и стал первым в истории боксером, которому удалось стать чемпионом мира в трех разных весовых категориях, проведя всего двенадцать боев.

Оба боксера начали бой очень осторожно. В первом раунде Ломаченко в основном работал ногами и выжидал ошибки оппонента. Чувствовалось небольшое антропометрическое превосходство Линареса. Стоит отметить, что с первых минут боя неожиданно хорошо себя показали болельщики венесуэльца. Во втором раунде Лома пропустил удар по корпусу, но ответил точными быстрыми ударами в голову, что на несколько секунд ошарашило Линареса, он явно не ожидал, что украинец будет настолько быстр. В третьем раунде Ломаченко провел сериею из боковых апперкотов и двух джебов, нанеся спернику первые рассечения, которые существенно дали о себе знать немного позже. Пятый раунд также остался за нашим боксером, а вот на экваторе поединка Лома потерял концентрацию и пропустил сильный прямой удар в голову. Нокдаун!

В седьмом раунде украинец выглядел очень заведенным, а скорость, которую он демонстрировал прежде, оказалась просто черепашьей. Ломаченко “выныривал“ с разных сторон, нанося хлесткие удары в голову и по корпусу, Линарес выглядел абсолютно беспомощным. Плюс, начала серьезно мешать обзору кровь, из-за полученных ранее рассечений брови и носа.

В 10-м раунде Линарес старался набирать очки, раз за разом посыпая Василия опасными “выстрелами“ в голову, но за минуту до конца пропустил мощный удар по печени и упал на настил ринга. Нокаут и рекордный триумф украинца!

.@VasylLomachenko (11-1, 9 KO's) wins the WBA World Lightweight Title knocking out Jorge Linares in the 10th round with a body shot, he's a 3 weight world champion in only 12 fights! #AndTheNew 🏆 pic.twitter.com/pbyVizZVEK