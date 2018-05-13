Ломаченко не уверен, что останется в легком весе

Украинский чемпион еще не решил, в каком весе продолжит боксировать после поединка с Хорхе Линаресом.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко в случае своей победы над венесуэльским обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом должен будет решить, в каком дивизионе ему продолжать карьеру.

У украинца будет 10 дней на то, чтобы определиться и если выбор падет на легкий дивизион, то он вынужден будет освободить пояс WBO в полулегком весе.

"Мы посмотрим, как все пройдет и тогда решим, чего мы хотим. Сначала я хочу посмотреть, какие возможности у меня будут в легком весе и какие - во втором полулегком. Только потом смогу принять решение", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте можно следить за текстовой онлайн трансляцией боя.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получил награду лучшего боксера.

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