Переключиться на мобильную версию

Ломаченко не уверен, что останется в легком весе

Комментариев: 1
Украинский чемпион еще не решил, в каком весе продолжит боксировать после поединка с Хорхе Линаресом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко в случае своей победы над венесуэльским обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом должен будет решить, в каком дивизионе ему продолжать карьеру.

У украинца будет 10 дней на то, чтобы определиться и если выбор падет на легкий дивизион, то он вынужден будет освободить пояс WBO в полулегком весе.

"Мы посмотрим, как все пройдет и тогда решим, чего мы хотим. Сначала я хочу посмотреть, какие возможности у меня будут в легком весе и какие - во втором полулегком. Только потом смогу принять решение", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте можно следить за текстовой онлайн трансляцией боя.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получил награду лучшего боксера.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  13.05.2018, 03:13
Оценка:  0
гость
Прийдется вернутся. Ты слишком легкий.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь