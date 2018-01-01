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Я буду шокирован, если Ломаченко не нокаутирует Линареса – Фьюри

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Тайсон Фьюри рассказал, чего не хватает Хорхе Линаресу.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри уверен, что Василий Ломаченко нокаутирует Хорхе Линареса в бою за чемпионский титул WBA в легком весе. 

"Думаю, Ломаченко нокаутирует Линареса и если он не сделает этого, то я буду шокирован. Линарес – хороший боксер, ослепительный боец, который все делает правильно, но он не достаточно крепок, чтобы драться такими ребятами, как Ломаченко или Головкин. Для этого тебе нужно быть очень крепким или очень хитрым, чего у Линареса нет. До этого его нокаутировали трижды", – сказал Фьюри в комментарии FightHype.com.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также сексуальных ринг-герлз противостояния Ломаченко – Линарес.

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Теги: бокс, Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри
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