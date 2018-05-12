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Читатели iSport.ua уверены в победе Ломаченко над Линаресом

Комментариев: 1
Василий Ломаченко попробует отобрать у Хорхе Линареса титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.
Хорхе Линарес – Василий Ломаченко
Хорхе Линарес – Василий Ломаченко
boxingscene.com

Накануне противостояния Василий Ломаченко – Хорхе Линарес, на кону которого будет стоять чемпионский пояс WBA в легком весе, наша редакция решила поинтересоваться мнением, кто, по их мнению, сумеет победить?

96% человек уверены в победе украинского боксера, а еще 4% отдали предпочтение его оппоненту.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также сексуальных ринг-герлз противостояния Ломаченко – Линарес.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс, опрос
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  12.05.2018, 22:17
Оценка:  0
петенька
Хочу грубо иметь Линареса в пуканчик. Кто то хочет быть вые*банным в пуканчик, мои русские партнеры ? Я уже еду, зайки, скоро буду в Москве и Питере,готовьте ваши дырочки))))).
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