Читатели iSport.ua уверены в победе Ломаченко над Линаресом
Василий Ломаченко попробует отобрать у Хорхе Линареса титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.
Накануне противостояния Василий Ломаченко – Хорхе Линарес, на кону которого будет стоять чемпионский пояс WBA в легком весе, наша редакция решила поинтересоваться мнением, кто, по их мнению, сумеет победить?
96% человек уверены в победе украинского боксера, а еще 4% отдали предпочтение его оппоненту.
Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.
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