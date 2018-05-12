Читатели iSport.ua уверены в победе Ломаченко над Линаресом

Василий Ломаченко попробует отобрать у Хорхе Линареса титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

Накануне противостояния Василий Ломаченко – Хорхе Линарес, на кону которого будет стоять чемпионский пояс WBA в легком весе, наша редакция решила поинтересоваться мнением, кто, по их мнению, сумеет победить?

96% человек уверены в победе украинского боксера, а еще 4% отдали предпочтение его оппоненту.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также сексуальных ринг-герлз противостояния Ломаченко – Линарес.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!