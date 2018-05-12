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Ломаченко: Мне нет разницы как победить Линареса

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Василий Ломаченко настраивается на победу над Хорхе Линаресом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что ему нет разницы, как побеждать обладателя титула WBA в легком весе Хорхе Линареса.

"Я не беспокоюсь о том, чтобы нокаутировать Линареса или заставить его сдаться. Я не переживаю за это и я не обязан этого делать. Cделаю все, чтобы выиграть бой и мне нет разницы, как я выигрываю до тех пор, пока я выигрываю. Меня не обходит, нокаутирую я его, заставлю сдаться или выиграю решением судей – я просто хочу победить", – приводит слова Ломаченко ресурс XSPORT, ссылаясь на FightNews.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получил награду лучшего боксера.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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гость  (аноним)  12.05.2018, 18:47
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Лома ломает)))
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