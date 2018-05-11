Ломаченко – Линарес: онлайн трансляция боя

Василий Ломаченко проведет бой против Хорхе Линареса в США. iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Ломаченко – Линарес.

Украинский боксер Василий Ломаченко, чемпион мира по версии WBO (10-1, 8 КО) во втором полулегком весе, в субботу, 12-го мая, проведет поединок с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом.

Бой состоится в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden.

30-летний Василий Ломаченко может уже в 12-м своем бою завоевать чемпионский титул в третьей для себя весовой категории.

32-летний Хорхе Линарес провел 47 боев на профессиональном ринге, одержав в них 44 победы (27 нокаутом).

iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя Ломаченко – Линарес, которая будет доступна в этой новости в воскресенье, 13 мая, начиная с 2:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, ожидаемо, украинский боксер является фаворитом противостояния.

Ставки на победу Хай-тека букмекерская контора bwin принимает с коэффициентом 1,13. Успех представителя Венесуэлы оценивается котировкой 6,0. А ничейный исход встречи – 26,0.

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