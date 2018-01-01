Ринг-герлз боя Ломаченко – Линарес: фото сексуальных красоток
Василий Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке попробует взять очередную вершину в виде чемпионского пояса в новой для него весовой категории. Соперником украинца станет обладатель титула WBA в легком весе Хорхе Линарес.
Хай-тэк провел все свои бои на профи-ринге под эгидой промоутерской компании Top Rank, где собраны не только отличные боксеры, но и прекрасные девушки.
Мы же предлагаем вам познакомиться с девушками, которые будут украшать вечер бокса на известной площадке Madison Square Garden.
Стефани Кук
Тианна Туамохелоа
Рейчел Энн
Камбриа Джой
Черил Энн
Келси Рае
И на закуску украинская красавица Татьяна
Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.
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