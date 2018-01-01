Трио из команды Василия Ломаченко получили свои награды.

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера по версии американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе. Кроме самого боксера журналисты также отметили его тренера и отца Анатолия Ломаченко, признав лучшим тренером, а менеджер украинца Эгис Климас победил в категории "Лучший менеджер боксера".

Результаты голосования были известный еще в конце прошлого года, однако вручить их в руки своим героям удалось только сейчас.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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