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Ломаченко получил награду лучшего боксера

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Трио из команды Василия Ломаченко получили свои награды.
Василий и Анатолий Ломаченко
Василий и Анатолий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера по версии американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе. Кроме самого боксера журналисты также отметили его тренера и отца Анатолия Ломаченко, признав лучшим тренером, а менеджер украинца Эгис Климас победил в категории "Лучший менеджер боксера".

Результаты голосования были известный еще в конце прошлого года, однако вручить их в руки своим героям удалось только сейчас.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: Василий Ломаченко, Эгис Климас, бокс, награда
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