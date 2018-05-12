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Кличко прилетел в Нью-Йорк на бой Ломаченко - Линарес

Комментариев: 0
Легендарный боксер прилетел поддержать украинца в важном поединке.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
instagram.com/klitschko

Владимир Кличко, завершивший карьеру боксера, прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать Василия Ломаченко в бою против Хорхе Линареса.

Этот поединок очень важен для украинца, поскольку, в случае победы над венесуэльцем, он завладеет титулом WBA в легком весе и быстрее всех в истории станет чемпионом в трех дивизионах.

На фото также присутствует российский боксер Сергей Ковалев, который тоже пополнит группу поддержки нашего боксера. Именно Ковалев и опубликовал фотографию на своей странице в Instagram.

Ранее в Нью-Йорк на бой Василия Ломаченко прилетел Александр Усик.

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Теги: Василий Ломаченко, Владимир Кличко, Хорхе Линарес, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.05.2018, 11:45
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гость
Если Вася навернет такого навороченного латиноса в первых раундах, все забудут, что он чужой в США, ему надо поднапрячь все извилины!
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