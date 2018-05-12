Кличко прилетел в Нью-Йорк на бой Ломаченко - Линарес
Легендарный боксер прилетел поддержать украинца в важном поединке.
Владимир Кличко, завершивший карьеру боксера, прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать Василия Ломаченко в бою против Хорхе Линареса.
Этот поединок очень важен для украинца, поскольку, в случае победы над венесуэльцем, он завладеет титулом WBA в легком весе и быстрее всех в истории станет чемпионом в трех дивизионах.
На фото также присутствует российский боксер Сергей Ковалев, который тоже пополнит группу поддержки нашего боксера. Именно Ковалев и опубликовал фотографию на своей странице в Instagram.
Ранее в Нью-Йорк на бой Василия Ломаченко прилетел Александр Усик.
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