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Усик: Если бы играл за Динамо – они бы выигрывали

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Александр Усик рассказал, как помог бы киевскому Динамо.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC и известный болельщик Динамо Киев Александр Усик рассказал о своей позиции на поле и о самом грязном сопернике в ринге.

"Если бы я играл за Динамо? Конечно, выигрывали бы! Я - полузащитник, но могу и в защите играть.

С кем хотел бы боксирывать? С Мохаммедом Али, но не боксировать, а спарринговать. 

Кто самый быстрый среди моих оппонентов? Василий Ломаченко, я с ним спарринговал. Самым грязным был Майрис Бриедис и Марко Хук", - сказал Усик.

Ранее Александр Усик рассказал, почему Ломаченко выиграет бой против Линареса.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: Александр Усик, Динамо Киев, бокс
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