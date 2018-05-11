Усик: Если бы играл за Динамо – они бы выигрывали

Александр Усик рассказал, как помог бы киевскому Динамо.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC и известный болельщик Динамо Киев Александр Усик рассказал о своей позиции на поле и о самом грязном сопернике в ринге.

"Если бы я играл за Динамо? Конечно, выигрывали бы! Я - полузащитник, но могу и в защите играть.

С кем хотел бы боксирывать? С Мохаммедом Али, но не боксировать, а спарринговать.

Кто самый быстрый среди моих оппонентов? Василий Ломаченко, я с ним спарринговал. Самым грязным был Майрис Бриедис и Марко Хук", - сказал Усик.

Ранее Александр Усик рассказал, почему Ломаченко выиграет бой против Линареса.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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