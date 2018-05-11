Кличко: Вернусь на ринг, если почувствую, что настал правильный момент

Владимир Кличко рассказал об обстоятельствах, которые могут заставить его снова боксировать.

Легендарный боксер Владимир Кличко, завершивший свою карьеру, допускает свое возвращение в бокс. Украинец также рассказал о своей любви к спорту.

"Никогда не говори никогда, все меняется. Люди часто переключают свою карьеру в течение жизни. Например Арнольд Шварценеггер: сначала он был спортсменом, затем стал актером, потом политиком, бизнесменом, а сейчас заботится о планете. Возможно, если я почувствую, что настал правильный момент для какой-то благотворительности, то вернусь на ринг.

Я отлично провел 27 лет в этом спорте. Я многому научился, путешествовал по всему миру, что было моей целью, когда я только начинал. Я достиг того, о чем даже не мечтал, я сделал и испытал то, о чем даже не думал. Я понял, что когда одни двери закрываются, открываются другие. Это жизненный опыт и спорт действительно потрясающая вещь", - сказал Кличко 112 International.

Ранее Владимир Кличко объяснил, почему решение завершить карьеру боксера стало самым важным в его жизни.

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