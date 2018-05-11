Ломаченко - Линарес: видео битвы взглядов после взвешивания
В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивание перед боем Василия Ломаченко и Хорхе Линареса.
В Нью-Йорке накануне боя между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом прошла традиционная церемония взвешивание.
Оба боксера вложились в рамки категории (61,2 кг), показав одинаковый вес – 61,05 кг.
После взвешивания состоялась традиционная битва взглядов:
Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.
Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.
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