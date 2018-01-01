Украинец Хегай выиграл свой дебютный бой в США

Арнольд Хегай по очкам победил соперника в Филадельфии.

Украинский боксер легчайшего веса Арнольд Хегай одержал победу над соперником из США Адамом Лопесом в дебютном поединке на американском ринге.

Бой вышел довольно грязным, в первую очередь, из-за украинца, который не гнушался нечетных ударов и толчков локтями, захватов головы соперника. В 4-м раунде украинца за это предупредил рефери, а в 6-м оштрафовал снятием балла.

В целом бой проходил под диктовку украинца, который во втором и восьмом раундах неплохо попадал, но нокаутировать соперника не сумел. В шестом раунде, когда Хегай явно устал, соперник начал обрабатывать его по корпусу, но заметных дивидендов это американцу не принесло.

По итогам восьми раундов боя судьи единогласно отдали победу Хегаю 77:74, 77:74 и 78:73.

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