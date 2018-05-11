Усик: Люди не понимают, насколько хорош Ломаченко

Усик не сомневается, что Василий Ломаченко победит Хорхе Линареса.

Чемпион мира по боксу по версиям WBO и WBC Александр Усик уверен, что Василий Ломаченко победит Хорхе Линареса.

Кто выиграет в бою Ломаченко - Линарес? Ломаченко, но я не расскажу, как будет проходить бой. Это секрет, так что я промолчу.

Люди еще не понимают, насколько хорош Василий, потому что он еще не показал весь свой великолепный арсенал, который он может продемонстрировать.

Когда он покажет свои возможности? Это зависит от соперников. Если оппозиция будет великолепна, тогда он себя покажет, но если они отказываются, тогда он не может себя проявить.

Откажется ли Линарес? Я не знаю", – сказал Усик в комментарии каналу EsNews.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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