Переключиться на мобильную версию

Ломаченко и Линарес взвесились перед боем

Комментариев: 0
В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивание перед боем Василия Ломаченко и Хорхе Линареса.
Василий Ломаченко и Хорхе Линарес
Василий Ломаченко и Хорхе Линарес
Getty Images

В Нью-Йорке накануне боя между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом прошла традиционная церемония взвешивание. 

Оба боксера вложились в норму категории (61,2 кг), показав, что интересно, одинаковый вес – 61 кг.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, взвешивание
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь