Кличко назвал сильные стороны Джошуа и Уайлдера

Владимир Кличко хочет, чтобы Энтони Джошуа добился большого успеха.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сравнил британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера.

"Это два абсолютно разных бойца. Я знаком с каждым из них. Оба работали в моем тренировочном лагере. Мы провели друг с другом немало времени.

Сложно понять, откуда прилетит удар Уайлдера. Что касается Джошуа, его сила, его ядро, которое дополняется победой на Олимпиаде и прекрасной карьерой в любителях, – это то, чего нет у Деонтея. Я был бы очень счастлив, если бы смог увидеть его (Джошуа – прим. ред.) успех. Когда-то я сказал ему: "Чем больше будешь сиять ты, тем больше засияю я", – приводит слова Кличко ресурс Fightnews со ссылкой на BBC.

Напомним, что Кличко и Джошуа встречались в очном поединке в апреля прошлого на стадионе Уэмбли, где верх взял британец.

Ранее сообщалось, что бой Кличко – Джошуа признан лучшим в 2017 году по версии IBF.

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