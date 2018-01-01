Линарес: Знаю, как победить Ломаченко - это будет незабываемая ночь

Хорхе Линарес подходит к бою с Ломаченко уверенным в своих силах.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес рассказал об ощущениях от предстоящего боя с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко.

"Я собираюсь закрыть ему рот. Я знаю, что у меня есть свои преимущества. Я здесь, в легком весе давно, а он только подходит. Он должен быть готов к тому, что я собираюсь закрыть его. Этот бой будет очень интересным. Мы должны продемонстрировать отличное зрелище для болельщиков.

Ломаченко знает, что я не обычный боец. Он знает, что я больше, что я быстрее, и он пытался подготовиться к этому. Но я знаю, что мне нужно делать против него.

Я не простой боксер, сродни тех, с кем встречался Ломаченко. Они не знали, как выйти из тяжелых ситуаций, в которые их загонял Ломаченко, они не знали, как использовать скорость или комбинации рук. Я знаю, что я должен сделать, чтобы победить. Это будет незабываемая ночь.

Я пережил тяжелые времена, многие люди меня списали. Но напряженная работа и преданность вернули меня на вершину. Я много страдал, но смог подняться.

Мотивация борьбы с лучшими заставляет меня просыпаться по утра и это действительно мотивирует меня. Я сражаюсь за звание лучшего боксера в мире и я хочу продолжать бороться с лучшими", - заявил Линарес.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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