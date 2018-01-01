Стивенсон: Я являюсь лучшим боксером полутяжелого дивизиона

Адонис Стивенсон намерен защитить чемпионский титул по версии WBC в поединке с Баду Джеком.

Чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом Адонис Стивенсон считает себе лучшим боксером дивизиона, а также заявил, что намерен защитить чемпионский титул в бою с Баду Джеком.

"Баду Джек – отличный оппонент. Он очень умен, в свое время он был чемпионом мира, он доказал, что является настоящим бойцом. Но я являюсь лучшим боксером полутяжелого дивизиона, и 19 мая Торонто и весь мир в этом убедятся", – приводит слова 40-летнего канадца ресурс BoxingScene.

Напомним, что поединок Стивенсон – Джек пройдет 19 мая в Торонто. Также победитель боя встретится с украинцем Александром Гвоздиком, который стал обязательным претендентом на титул WBC, победив Мехди Амара решением судей.

Ранее Гвоздик объяснил, почему не верит в победу Стивенсона над Джеком.

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