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Президент Golden Boy Promotions: Головкин разозлил Альвареса

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Мексиканcкий боксер хочет снести казахстанцу голову с плеч.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Getty Images

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес сообщил, что мексиканский средневес Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) очень зол на чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) из-за его болтовни, поэтому хочет уничтожить казахстанца в реванше.

"Он хочет снести Геннадию голову с плеч, слишком много тот наговорил дешевки в сторону Канело. Если они действительно хотят устроить бой, если они не боятся, давайте сделаем это. Канело что-то приготовил для Головкина. Геннадий разозлил льва.

Мы готовы. Это они озвучивают какие-то размытые формулировки, вроде "мы не знаем, будем драться с ним в следующем поединке или нет" и всякое прочее дерьмо. Давайте уже отвечайте за слова", – цитирует менеджера BoxingScene.

Напомним, бой Головкин – Альварес намечается на сентябрь. Промоутер GGG считает, что оба боксера заинтересованы в этом поединке. Также в качестве соперника казахстанца рассматривается Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО), однако Геннадий всячески избегает встречи с украинцем.

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Теги: Эрик Гомес, Golden Boy Promotions, Сауль Альварес, Геннадий Головкин, бокс
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