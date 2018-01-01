Проводников: Не знаю, есть ли вообще боксер, способный дать конкурентный бой Ломаченко

Экс-чемпион мира скептически относится к перспективам Хорхе Линареса в поединке против украинца.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников (25-5, 18 КО) в преддверии поединка Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) против чемпиона мира WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) скептически высказался о шансах венесуэльца навязать конкурентный бой украинцу.

"Знаю Линареса, знаю, что он очень быстрый. На ринг выйдут два талантливых боксера, но если смотреть последние бои Ломаченко, то он своих соперников просто деклассирует.

Не знаю, есть ли сейчас вообще кто-то, кто бы мог дать Васе хороший бой. Хотелось бы, конечно, увидеть, что Линарес ему что-то сможет противопоставить", – цитирует россиянина sport24.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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