Климас: Хотел дать Ломаченко никнейм "Most Wanted", но Арум накричал на меня

Эгис Климас рассказал о прозвище Василия Ломаченко.

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что по приезду в США хотел дать никнейм своему клиенту – "Мost Wanted".

"Когда мы приехали в Соединенные Штаты Америки, все хотели заключить контракт с Ломаченко, каждый промоутер хотел подписать с ним контракт и мне пришла в голову идея дать ему никнейм "Самый Разыскиваемы" – "Most Вантед".

Однако, Арум позвонил мне и начал на меня кричать: "Да ты вообще знаешь, что это означает? Так называют в США преступников! Тем самым ты оказываешь на Ломаченко негативное влияние". Я ответил: "Oкей, мы поищем какой-либо другой вариант", – сказал Климас в интервью Fight Hub TV.

Отметим, что сейчас у Ломаченко никнейм – "Hi-Tech".

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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