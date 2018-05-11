Джошуа хочет драться с Уайлдером, но в Великобритании – промоутер

Эдди Хирн при этом понимает, что в США можно заработать больше.

Промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) Эдди Хирн рассказал о том, что его клиент имеет желание драться с Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО), но хочет провести этот бой у себя на родине в Великобритании.

"Я встречался с Джошуа и с его тренером Робом МакКрекеном во вторник, чтобы обсудить наши дальнейшие шаги. Энтони считает, что он заслуживает того, чтобы драться с Уайлдером перед родными фанатами в Великобритании, которые постоянно его поддерживают.

В наших переговорах дело доходит до вопроса: "А почему мы должны проводить бой в США?" Потому что в этом случае можно больше заработать. Но неужели это самое важное?

На сегодняшний день в Америке можно сделать больше денег. Но Джошуа считает, что он обязан дать британским фанатам бой с Уайлдером у себя дома", – заявил Хирн в интервью BoxingScene.

Напомним, что команда Уайлдера предложила Джошуа 50 миллионов долларов за поединок, но бой должен пройти на территории США.

Ранее сам Джошуа заявил, что вероятность его боя с Деонтеем в 2018 году составляет 95%.

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