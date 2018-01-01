Линарес: Ломаченко психологически сокрушает соперников

Венесуэлец поделился мнением о своем украинском сопернике.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес рассказал об ощущениях от предстоящего боя с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко.

"Ломаченко психологически сокрушает соперников, и, вероятно, его оппоненты понимают это и заранее настраиваются на поражение, что обеспечивает Василию победу на ринге.

Я не думаю о том, что могу проиграть, и не собираюсь проигрывать. Если будет нужно, я выстою 15 раундов", – сказал Линарес BBC Sport.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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