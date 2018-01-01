Переключиться на мобильную версию

Линарес: Ломаченко психологически сокрушает соперников

Комментариев: 0
Венесуэлец поделился мнением о своем украинском сопернике.
Хорхе Линарес
Хорхе Линарес
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес рассказал об ощущениях от предстоящего боя с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко.

"Ломаченко психологически сокрушает соперников, и, вероятно, его оппоненты понимают это и заранее настраиваются на поражение, что обеспечивает Василию победу на ринге.

Я не думаю о том, что могу проиграть, и не собираюсь проигрывать. Если будет нужно, я выстою 15 раундов", – сказал Линарес BBC Sport.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь