Хьюи Фьюри: Готов отнять у Джошуа чемпионские пояса

Британец уверен, что у Энтони еще не было соперника его уровня.

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри (20-1, 10 КО) уверен, что станет самым серьезным соперником в карьере чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и сможет его пояса, если поединок состоится.

"Надеюсь, что как можно быстрее настанет момент, когда Джошуа соберет максимум чемпионских поясов, и я окажусь его соперником. У Энтони никогда не было соперника моего уровня, а я готов к нему, и это будет поединок, которого чемпион никогда не видел. Я молод, но опытен и при этом силен, так что готов отнять чемпионские пояса и долго удерживать их у себя", – цитирует Фьюри-младшего Sky Sports.

Напомним, что на бой против Энтони Джошуа нацелен также и двоюродный брат Хьюи Фьюри – Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО).

В последний раз Фьюри выходил в ринг в сентябре прошлого года. Тогда в титульном поединке британский супертяж не смог добыть пояс WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру (24-1, 18 КО).

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