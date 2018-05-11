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Де ла Хойя: Линарес отстоит свои титулы в бою с Ломаченко

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Промоутер считает, что победа над украинцем выведет венесуэльца на новый уровень.
Оскар Де Ла Хойя и Хорхе Линарес
Оскар Де Ла Хойя и Хорхе Линарес
BoxingScene.com

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя сделал прогноз на предстоящий бой между Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) и Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).

"Хорхе утвердил себя одним из лучших легковесов в мире, принимая все вызовы своей насыщенной карьеры, но победа в субботнем поединке выведет его на принципиально другой уровень.

Мы понимаем, что Ломаченко повсеместно считают лучшим бойцом на планете, но он еще никогда не выходил в ринг против соперника с такими габаритами и мастерством, как Хорхе. Уверен, что Линарес отстоит свои титулы WBA и журнала The Ring", – цитирует Де ла Хойю BoxingScene.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: Оскар Де Ла Хойя, Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
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