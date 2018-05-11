Де ла Хойя: Линарес отстоит свои титулы в бою с Ломаченко

Промоутер считает, что победа над украинцем выведет венесуэльца на новый уровень.

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя сделал прогноз на предстоящий бой между Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) и Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).

"Хорхе утвердил себя одним из лучших легковесов в мире, принимая все вызовы своей насыщенной карьеры, но победа в субботнем поединке выведет его на принципиально другой уровень.

Мы понимаем, что Ломаченко повсеместно считают лучшим бойцом на планете, но он еще никогда не выходил в ринг против соперника с такими габаритами и мастерством, как Хорхе. Уверен, что Линарес отстоит свои титулы WBA и журнала The Ring", – цитирует Де ла Хойю BoxingScene.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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