Арум: Если Ломаченко победит Линареса, то встретится с Гарсией или Бельтраном

Боб Арум поделился планами на будущее.

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о возможных вариантах для украинца после поединка с Хорхе Линаресом.

"Если Ломаченко сумеет победить Хорхе Линареса, то, вероятно, следующий поединок будет объединительным. Он проведет встречу или с чемпионом мира по версии WBC Майки Гарсией, или с обладателем пояса по версии WBO Раймундо Бельтраном", – цитирует Арума Boxingnews24.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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