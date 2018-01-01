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Ломаченко получит награду Fighter of the Year

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Василий и его отец получат почетные премии в Нью-Йорке.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко получит премию Fighter of the Year имени легендарного Шугара Рэя Робинсона. Об этом сообщает Boxingscene.

Отец Василия, Анатолий Ломаченко, получит трофей Eddie Futch Award в номинации Trainer of the Year. 

Решение вручить украинцам почетные награды приняли в Boxing Writers Association of America’s. 

Церемония награждения состоится во время 93-го ежегодного ужина в клубе Копакабана на Манхэттене в Нью-Йорке (США).

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке.

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Теги: Василий Ломаченко, Fighter of the Year, Trainer of the Year
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