Ломаченко – Линарес: анонс боя

Василий Ломаченко встретиться с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке.

Украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden будет покорять новую вершину для себя в виде чемпионского пояса в третьей весовой категории.

После завоевания титула в полулегкой и второй полулегкой категориях, украинец дебютирует в рамках легкого веса, где встретиться с чемпионом мир по версии WBA Хорхе Линаресом. На кону боя будет стоять титул венесуэльского соперника.

Хорхе Линаресу 32 года. Он экс-чемпион мира в полулегкой, второй полулегкой, а сейчас чемпион в легкой весовых категориях. На профессиональном ринге провел 47 боев, в 44 из которых отпраздновал победу. Больше о сопернике украинца читайте в нашем материале.

Линарес – многоударный боксер, серийный, но при этом удары у него недостаточно сильные, ведь последних соперников он не смог нокаутировать. За последние 14 месяцев "El Nino" трижды защищал титул, каждый раз проходя всю 12-раундовую дистанцию. Сперва он выиграл в реванше у Энтони Кроллы, затем был бит олимпийский чемпион Люк Кэмпбелл, а в январе он прошел Мерсито Гесту.

У Хорхе Линареса много преимуществ: он обладает хорошей ручной скоростью, таймингом, рефлексами и хорошим ударом, но он ничем не лучше Ломаченко. Венесуэльский боксер всего на несколько килограмм тяжелее и это не будет иметь огромного значения. Как и скорость Хорхе – Василий все равно быстрее. Размах рук может помочь Линаресу разве что нивелировать умение Василия на длинной дистанции, но украинец легко будет входить на короткую и длинную дистанции.

Василий – хитрее, а еще у него лучше защитные навыки, так что как бы Линарес не надеялся много попадать и сильно, ему это не удастся. Ломаченко в первую очередь работает головой и ему нужно раунд-два, чтобы "прочитать" соперника. Он творит невероятные вещи в ринге и Хорхе Линарес станет очередной ступенькой к его пути на вершину.

Безусловно, Хорхе Линарес может дать более серьезный бой Василию Ломаченко, чем его предыдущие соперники и не отказаться от продолжения боя по ходу него. Но выиграть он может только при стечении нескольких факторов.

Поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотри, как украинец провел открытую тренировку накануне поединка. Также нашего спортсмена в Нью-Йорке поддержит его кум Александр Усик.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!