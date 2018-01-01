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Даже Google не знает, как Ломаченко побьет Линареса

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Интересная ситуация во время интервью с украинским боксером.
Василий Ломаченко и Эгис Климас
Василий Ломаченко и Эгис Климас
BoxingScene.com

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко перед боем с Хорхе Линаресом давал интервью Fight Hub TV.

После вопроса о том, каким образом Василий собирается побеждать соперника, украинский боксер обратился за помощью своего менеджера Эгиса Климаса, чтобы перевести слово "ловкость", но и тот забыл его перевод.

Тогда Ломаченко решил прибегнуть к помощью Google переводчика, но и тот не выдал ответ из-за отсутствия интернета. Эта ситуация позволила Климасу пошутить, что даже Google не знает этого слова и что Ломаченко знает больше слов, чем Google.

В итоге украинец все же воспользовался телефоном Климаса, чтобы найти нужное ему слово.

Смотрите видео момента с 2:50:

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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