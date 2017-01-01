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Ломаченко: Моя ловкость станет ключом к победе над Линаресом

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Василий Ломаченко не обращает внимания на разницу в весе боксеров.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
BoxingScene.com

Украинец Василий Ломаченко перед боем с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линаресом заявил, что не обращает внимание на разницу в весе с соперником и рассказал, за счет чего собирается выиграть.

"Можно ли считать Линареса самым тяжелым соперником в моей карьере? Мне нужно сравнить. Нужно провести бой и после него я смогу ответить на ваш вопрос. На бумаге – он хорош, это самый большой вызов для меня, но посмотрим, что будет в бою.

Линарес – хороший боксер, у него высокая скорость, сила, он умный боксер. Это будет интересно для меня. Я не обращаю вниманию на то, что мы из разных весовых категорий. Каким образом я собираюсь победить? Своей ловкостью. Это мой ключ к победе. Постоянное движение, постоянное выбрасывание ударов, закручивание. Я должен быть ловчее, чем он", - заявил Ломаченко в интервью Fight Hub TV.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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