Линарес: Мы все увидим, чего Ломаченко стоит на самом деле

Хорхе Линарес уверяет, что приехал в Нью-Йорк за победой над Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA Хорхе Линарес накануне поединка против Василия Ломаченко заявил, что уверен в своей победе над украинцем.

"Я очень хочу выиграть, чтобы сохранить пояс чемпиона мира. Это поединок очень высокого уровня, и он очень важен для моей карьеры.

Я смогу доказать, что Ломаченко не непобежденный боксер. Мы все увидим, чего он стоит на самом деле, когда мы встретимся в ринге.

Я верю в свои силы, и я знаю, что могу победить. Я согласился на этот бой, чтобы побеждать. Я не собираюсь остаться в углу между раундами", - цитирует Хорхе Линареса BoxingScene.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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