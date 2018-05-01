Линарес: Для меня куда более опасный оппонент Гарсия, чем Ломаченко

Хорхе Линарес излучает уверенность перед боем с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA Хорхе Линарес в преддверии боя против Василия Ломаченко считает, что победа над украинцем кардинально изменит его жизнь.

"Он наносит много ударов, по нему сложно попасть. За счет этого он может победить меня, но никак не нокаутом. Для меня куда более опасный оппонент это Майки Гарсия.

В случае моей победы все в моей жизни поменяется. Это будет самая большая победа в моей жизни", – приводит слова Линареса ресурс Boxingnews24.com, со ссылкой на ESPN.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео битвы взглядов накануне боя Ломаченко – Линарес.

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