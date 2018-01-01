Ломаченко – Линарес: состоялась первая дуэль взглядов

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес впервые встретились лицом к лицу накануне боя.

Василий Ломаченко и чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес провели финальную пресс-конференцию и традиционную дуэль взглядов в преддверии очного поединка, который состоится 12-го мая в Нью-Йорке.

Отметим, что еще одна битва взглядов состоится во время церемонии взвешивания.

Напомним, что поединок состоится в субботу, 12 мая, в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотри, как украинец провел открытую тренировку накануне поединка. Также нашего спортсмена в Нью-Йорке поддержит его кум Александр Усик.

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