Джошуа: Предсказания Кличко сбылись

Энтони Джошуа снялся в документальном фильме о поединке с Кличко.

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа вспомнил, как Владимир Кличко записал на флешку предсказание на их совместный поединок.

"Владимир дал его для украинского телевидения. Он сказал: Я пойду вперед, пытаясь нокаутировать его, но во время одной из атак он поймает меня правой и собьет с ног. Владимир – как настоящий Мастер мистики, поскольку некоторые из его предсказаний сбылись", - рассказал британец в документальном фильме телеканала ВВС.

Напомним, Джошуа победил Владимира. Украинец планировал провести реванш, однако принял решение завершить карьеру, что позже назвал самым сложным решением в своей жизни.

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